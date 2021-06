H&E BeLC Agence d’attractivité

En juillet 2020, le département de Loire et Cher, à l’initiative de son Président

Nicolas Perruchot, se dotait d’un nouvel outil baptisé BeLC Agence

d’attractivité de Loir et Cher. Destiné à valoriser, mettre en avant les atouts du

Loire et Cher, la vocation de l’agence, en déclinant une gamme de services,

contribue à aider les acteurs économiques publics ou privés dans leurs

recherches de nouvelles compétences, de nouveaux collaborateurs et de

faciliter leur installation dans notre département. Pour nous en parler,

Hommes et Entreprises donne la parole à Karine Gourault la directrice.