Hombeline Teillard-Parisel "assurer la pérénité de l'entreprise..."

Plus d'une cinquantaine de salariés sont engagés dans le regroupement COGIM PARISEL ET KELLER WILLIAMS afin d'assurer et de proposer des services complémentaires dans le domaine de l'administration de biens et de la transaction.

Hombeline Teillard-Parisel est en charge de l'administration de biens pour COGEDIM PARISEL, au micro de Charles Bernard elle revient sur cette expérience professionnelle et ses engagements.