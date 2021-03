Hommage à Francis Montarello, ancien président de Villages Club du Soleil décédé du COVID

Après des semaines de lutte contre le Covid, Francis Montarello est décédé mercredi 3 février dernier à Aix en Provence. Personnalité engagée, il avait d’abord pris en main les destinées culturelles de la ville de Gardanne, aux côtés de Roger Meï, dans les années quatre-vingt. Alors que la ville était encore dans l’angle mort du pays d’Aix, grise coté mine, ocre coté Péchiney, il avait inventé une vie culturelle, populaire et exigeante, réveillé le cinéma et fait venir dans la cité minière les plus grands artistes.

Las du conservatisme du maire, du « repli sur soi » et de son indéfectible alliance avec les plus staliniens du PCF, il s’était lancé en 2001 en politique à la conquête de la mairie avec une liste citoyenne qui atteint le score enviable de 25 %. Honorable, mais insuffisant pour déboulonner le maire. Il avait alors consacré son énergie au développement des Villages Clubs du Soleil.

Au début des années 2000, il rêve déjà de transposer dans les sites urbains le modèle du tourisme social : vacances familiales, prix maîtrisés, activités autonomes des enfants, loisirs organisés. Des années de recherche tenaces aboutissent en 2017 avec l’ouverture du Village Club du Soleil à la Maternité de la Belle de Mai. Il était fier de cette création, de son ancrage dans le quartier populaire de la Belle de Mai, de ces murs qui avaient vu naître César, Zidane ou Bosso et de leur nouvelle destinée. Président de Village Club du Soleil, il cherchait et défendait une voie, étroite, pour assurer leur développement économique avec une nouvelle génération, et préserver les valeurs fondatrices portées par son père Séverin, militant du christianisme social. Il avait à cœur de transmettre le sens de l’innovation, le goût de la création, la chaleur humaine et la solidarité.