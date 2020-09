Hugo Renouardière, Hotel de Diane

En 2017, Corinne et Hugo Renouardière décident de changer de vie en choisissant de reprendre l’Hôtel de Diane et son restaurant Le 1925 aux Sables d’Or les Pins à Fréhel.

Passer des responsabilités à l’international et revenir en Bretagne dans un nouveau métier était un véritable défi.

Deux ans après, avec des innovations et une belle cure de jouvence pour cet établissement, un oscar spécial aux Trophées du tourisme des Côtes d’Armor leur est attribué pour l’ensemble de leur projet professionnel et personnel. Cet été, l’obtention de la catégorie 4 étoiles pour l’hôtel vient couronner leur démarche de qualité. En peu de temps, la reconnaissance des professionnels du métier est vécu comme une récompense partagée par d’une équipe motivée.

Dans un contexte de contraintes sanitaires très particulier, Hugo nous livre son témoignage d’une aventure et ses projets pour l’avenir.