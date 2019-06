"Il était un arbre", la start up du bois

Une société toute jeune qui veut construire des cabanes dans les arbres ou tout autre ouvrage en bois nécessitant une technique particulière.

Florent Cordonnier, ingénieur ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) a crée sa start up il y a deux ans avec un associé, et à peine sorti de son école, il développe son entreprise sur les thèmes fondamentaux de connaissances, écoute, ouverture, remise en question, réflexion et bien entendre...