​Impôts – Tout ce qu’il faut savoir cette année.

La déclaration des revenus est lancée. Depuis le 8 avril, tous les Altiligériens concernés peuvent le faire directement en ligne sur le site impôts.gouv.fr ou sur papier. Pour le calendrier, c’est très simple. Si vous déclarez vos revenus sur internet, la date limite c’est le 1er juin. Si vous déclarez via le formulaire papier c’est le 20 mai.



La déclaration automatique reconduite

Lancée l’année dernière, la déclaration automatique est de nouveau en place. C'est-à-dire que si votre situation n'a pas changé depuis l'année dernière, vous n'avez rien à faire si ce n'est de vérifier les informations déjà pré remplies. « Vérifier c’est déclarer » explique Patrick Montchamp, responsable du service des impôts des particuliers d’Yssingeaux. Si vous devez déclarer un changement alors vous devez le notifier dans votre déclaration.



Les nouveautés 2021

Chaque année apporte son lot de changements. C’est année « on est plus dans la continuité » indique Xavier Deny, le nouveau directeur départemental des Finances Publiques de Haute-Loire. Quelques ajustements ont tout de même été décidés par le ministère de l’Économie et des Finances. Le premier concerne les travailleurs indépendants.

Notez que les professions libérales ou les autoentrepreneurs ne sont pas concernés par ce dispositif.

Autre nouveauté c’est pour les télétravailleurs. Le travail à la maison s’est largement développé depuis le début de la pandémie. Pour cette année, certains frais liés au télétravail sont non-imposables pour les personnes concernées.

Dernière nouveauté, pour faciliter la déclaration de vos revenus, un assistant virtuel nommé AMI a été ajouté. Il permet d’éviter les erreurs au cours du processus. Les finances publiques changent aussi de numéro. Il s’agit désormais du 0809 401 401. « Ce numéro n’est évidemment pas surtaxé » souligne Xavier Deny.



Des permanences sur rendez-vous

Pour aider le plus grand nombre à faire correctement sa déclaration de revenus, les finances publiques de Haute-Loire se mobilisent avec des permanences sur rendez-vous dans divers lieux du Département.

Le 6 mai :

- à l’espace France Services de Vorey-sur-Arzon. Rendez-vous à prendre au 04.71.04.55.84.

- à la mairie de Montfaucon. Rendez-vous à prendre au 06.44.81.63.93

- à la mairie de Paulhaguet. Rendez-vous à prendre au 04.71.76.62.37

Le 10 mai en mairie de Saint-Florine. Rendez-vous à prendre au 04.73.54.19.78

Le 11 mai :

- à la mairie du Monastier-sur-Gazeille. Rendez-vous à prendre au 04.71.03.80.01

- à la Maison de Services au Public de Saint-Pal-de-Chalencon. Rendez-vous à prendre au 04.71.66.19.53

Le 17 mai :

- à l’espace France Services du Chambon-sur-Lignon. Rendez-vous à prendre au 04.71.56.51.09

- à la Maison de Services au Public de Fay-sur-Lignon. Rendez-vous à prendre au 04.71.61.55.77

Le 18 mai :

- à l’espace France Services de Craponne-sur-Arzon. Rendez-vous à prendre au 04.71.03.31.40

- à l’espace France Services de Saugues. Rendez-vous à prendre au 04.71.77.88.23