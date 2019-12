Initiative Marseille Métropole Appel aux femmes entrepreneurs : des marraines pour accompagner, des créatrices pour être accompagnées

Dominique Mucchielli reçoit Jean-Mars Rouquerol Directeur de la plateforme Initiative Marseille Métropole « IMM » plateforme du réseau Initiative, qui accompagne et soutient les porteurs de projet de création et de reprise de Très Petites Entreprises (TPE) et Amel Kettroussi fondatrice d’une entreprise dans le domaine de la mode @akfashionatelier

Jean-Marc Rouquerol a une longue expérience bancaire et en est devenu le dIrecteur en début d’ année 2019. Amel Kettroussi a créé son entreprise en 2018 et a intégré la plateforme pour être accompagnée dans sa démarche.

Amel Kettroussi est passionnée de couture depuis son plus jeune âge. Son concept « MOMMY AND I » création de pièces uniques et originales, style intemporel, version enfant et version maman d’une même inspiration. Son concept s’applique également à la réinvention, utilisant des vêtements existants en les transformant ou les détournant de leurs utilités premières.. Elle anime aussi des ateliers créatif de couture et/ou patronage, de réinvention ou détournement textile pour adultes ou enfants. Des concepts bon pour la planète

L’objectif de la plateforme, le prêt d’honneur qui permet au créateur de démarrer son activité, mais pas seulement. Accompagnement dans le montage du dossier par des chargés d’affaires et accompagnement après la création pas des « parrains marraines » pour donner au projet toutes les chances d’être un succès. Jean-Marc Rouquerol insiste sur cet accompagnement personnalisé composé de retraités dynamiques et engagés et de membres en activité professionnelle. Son objectif féminiser le groupe, les femmes ne représentant que 25% de ces accompagnateurs. L’égalité est aussi son objectif concernant les dossiers accompagnés. Pas assez de femmes dit-il !

Alors Mesdames, marraines pour accompagner, créatrices pour être accompagnées, la plateforme vous attend !

Pour en savoir plus

http://www.initiativemm.fr/

@initiativemarseillemetropole13002

@akfashionatelier