InSiliBio est une organisation révolutionnaire de recherche sous contrat (CRO). Elle utilise des solutions innovantes pour tester les molécules par des méthodes bioinformatiques originales. Dans la perspective de développer de nouveaux produits et de nouvelles formulations, les entreprises cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires entreprennent de longues recherches (jusqu'à plusieurs années), avec des investissements coûteux.

Ces expériences ne fournissent souvent que des informations fragmentaires. Ces essais sont parfois réalisés sur des organismes vivants (animaux, cellules humaines, etc.), qui sont de plus en plus remis en question d'un point de vue éthique.

Les méthodes que propose InSiliBio sont pleinement éthiques, rapides, fiables et rentables. Les solutions numériques mises en oeuvre par InSiliBio permettent soit de réduire les risques, soit d'optimiser l'efficacité des programmes de R&D. InSiliBio est pionnier dans notre secteur de la modélisation moléculaire.