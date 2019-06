J-11 avant l'ouverture des bureaux aux Nouvelles Galeries de Valence

C’est un des bâtiments phares et historiques de la ville de Valence : les Nouvelles galeries, près de la fontaine monumentale. L’immeuble se métamorphose en un grand espace de co-working, de travail partagé. Le projet est porté par la franchise Bureaux & Co, installée jusqu’à présent uniquement à Montpellier.

​L'histoire

Ce bâtiment haussmannien a connu son heure de gloire dans les Trente Glorieuses mais peu à peu le commerce s’est ralenti et les galeries ont fermé leur porte en 2000.

En 2014, le pari d’un magasin de prêt à porter haut de gamme périclite après 15 mois seulement. Le restaurant au 2ème étage aussi et la salle de sport au dernier ne résistera pas non plus.



A noter : les portes ouvertes au public les 17, 18, 20 et 21 juin.

Le 17 juin 2019, les premiers entrepreneurs prendront place dans des bureaux art déco. Le 1er étage (ancienne boutique de prêt à porter) est en train d’être aménagé pour accueillir les bureaux locatifs, pour travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs ou petites entreprises.

Le 2ème étage reste un restaurant. Il ouvrira en fin d’année 2019 mais le secret persiste sur le chef qui tiendra l’établissement.

Le 3ème étage (ancienne salle de sport) est aménagé en salle de réunions et de conférences. Le lieu sera terminé d’ici une semaine et il est déjà réservé pour des évènements spéciaux.



Par ailleurs, le permis de construire vient d’être accordé par les Architectes des Bâtiments de France pour la création d’une verrière sur la terrasse extérieure.