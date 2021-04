Jacques Blanchet, président de Blanchet groupe : la métallerie dans tous ses états

Blanchet groupe, c'est l'histoire d'une famille puisque 3 générations se sont déjà succédées à la tête de l'entreprise.

De André Blanchet à Jacques aujourd'hui, en passant par Jean, ces spécialistes en ferronnerie et serrurerie deviendront : Les Métalleries du Forez en 1974 puis Blanchet Groupe en 2018.

La haute technicité s'y est en effet ajoutée aux métiers historiques pour une reconnaissance nationale de l'entreprise montbrisonnaise.

Nous vous invitons donc à la découverte de cette société où l'humain et la transmission des savoirs ont 80 ans d'existence.

Et c'est Jacques Blanchet, PDG du groupe qui est notre guide.