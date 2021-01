Jean Benoit Zimmerman économiste

Jean Benoît Zimmermann, économiste, polytechnicien atypique (promotion 1970) a deux vies, celle du photographe adepte de clichés très graphiques porteurs de sens, celle de l’économiste docteur en économie appliquée de Paris IX Dauphine. Après une enfance et une adolescence en Lorraine, des études scientifiques et un passage par le cinéma militant (cinéma politique), il a mené et continue de développer un parcours d'exploration photographique, parallèlement à sa carrière de chercheur.

Il est venu à Marseille dans les années 90 et a participé aux travaux du Greqam (Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix Marseille, UMR 7316) conduits par Louis André Gérard-Varet, un pionnier de l’évaluation des politiques publiques. En économie géographique, il s'est intéressé au développement des agglomérations, et notamment de l'agglomération marseillaise. Il fut un des premiers économistes à travailler sur les logiciels libres, ouvrant des réflexions qui prennent tout leur sens avec Internet. Il s'intéresse en effet aux "communs intellectuels", avec trois domaines concrets privilégiés : le logiciel libre, les médicaments antipaludéens, et la musique, notamment autour de l'analyse de la plate-forme Jamendo.

« Les communs ne sont pas, lit-on sur la quatrième de couverture, comme certains de leurs détracteurs les qualifient, une naïve utopie débouchant sur une indescriptible pagaille dans laquelle chacun n'agirait qu'en fonction de son intérêt propre. Un commun, c'est aussi une gouvernance s'appuyant sur une structure et un système de règles, produites collectivement et acceptées par tous avec, pour chacun, des rôles différenciés en termes de droits et de responsabilités. Cet ouvrage a été rédigé avant la pandémie de la Covid 19. Or, par-delà le repli sur soi et la peur de l'autre, la crise sanitaire a aussi donné lieu à de magnifiques initiatives de solidarité et d'action collective. Elle a rappelé à quel point la problématique des communs, qui ouvre une troisième voie, hors de la dualité État/marché, est plus que jamais d'actualité. »

Il répond aux interrogations et les espoirs que soulèvent ces Communs entre État et marché en dialogue avec Thierry Fellmann et Christian Apothéloz.

Les communs, Des jardins partagés à Wikipédia paru aux éditions Libre & solidaire , collection 1000 solutions