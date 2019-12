Jean-Bernard Boccard - artisan taxi

Le rendez-vous de cette semaine porté par la chambre des métiers et de l'artisanat nous permet de mieux connaître les artisans taxi. Jean-Bernard Boccard est l'un d'eux et présente, au micro de Yann Durand, son quotidien, les démarches à suivre pour devenir artisan taxi et les difficultés de changer de véhicule pour lutter contre le réchauffement climatique.