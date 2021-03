Jean Bonnier, un « baroudeur de la forêt », un ténor de la métropole

Jean Bonnier vient de sortir aux éditions Les impliqués un livre « A la rencontre de forêts méditerranéenne »[1]. Ancien du Secrétariat général aux affaires régionales, le SGAR, ce fonctionnaire bouillonnant a fait entendre sa voix rocailleuse dans tous les cénacles : de la préparation des plans état-région aux colloques internationaux sur la forêt, des débats du prémonitoire Club de réflexion sur l’aire métropolitaine marseillaise aux couloirs des ministères. Ses colères maîtrisées, sa connaissance des dossiers, ses idées disruptives et sa capacité à aller à contre-courant en ont fait une voix qui compte.

Son livre se veut un témoignage sur les forêts méditerranéennes. Elles structurent, écrit-il, « les territoires au sein desquels se joue et se développe la vie de nos contemporains, sans qu'ils se rendent toujours compte de leur importance, de leurs multiples valeurs et de leur complexité, de leur dynamique, des services qu'elles rendent et des nécessités de leur gestion. » Il précise « que, quand je parle de forêts méditerranéennes, je parle de forêts particulières liées aux climats et aux sociétés de ces régions situées tout autour de la Méditerranée : 25 pays et 100 millions d’habitants . L’approche de la très large majorité de nos contemporains régionaux est, malheureusement, déterminée par des discours nationaux, voire mondiaux qui, associant l’Amazonie ou Tronçay et la Trévaresse, peuvent passer à côté des questions réelles qui se posent chez nous. C’est un des objets majeurs de mon livre. » Interview.

[1] A la rencontre des forêts méditerranéennes: Quarante années de témoignage (Français) Broché, janvier 2020 de Jean Bonnier 310 pages 35€