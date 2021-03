Jean-Louis Guérin : Finorpa porte un capital investissement qui apporte aussi du sens à l'économie

Le groupe FINORPA, spécialisé dans l’accompagnement financier des entreprises de la Région Nord-Pas de Calais est le principal intervenant en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME.

Depuis 1984, il a accompagné plus de 2000 entreprises et autant d'entrepreneurs qui font l'économie de notre région.

Ce métier qui fleure bon la financiarisation de l'économie peut-il insuffler du sens et du coeur dans l'économie. Oui, répond sans hésiter son directeur général, Jean-Louis Guérin, exemples à l'appui.

Une bouffée de sens pour ceux qui souhaitent être soutenus dans leur aventure entrepreneuriale.