Jean Luc Dolléans: "un nouveau confinement serait dramatique pour l'économie"

Alors que la crise sanitaire s'installe dans la durée et touche aujourd'hui tous les territoires de la Région Auvergne Rhône Alpes le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute Loire se montre prudent pour l'avenir. Il confirme que l'action de l'état et des collectivités locales a joué un rôle d'amortisseur de la crise mais redoute un nouveau confinement. Jean Luc Dolléans, est l'invité du 1/4 d'heure Eco de RCF. Il répond aux questions de Stéphane Longin.