Jeff Lubrano, un designer à impact positif

Il n'est pas né dans le Perche, mais voila bien longtemps que Jeff Lubrano est tombé amoureux de ce territoire rural non loin de Paris. Avec les pailles en paille La Perche et de nombreux autres projets au croisement de l'économie, du social et de l'écologie, il y déploie tout son savoir-faire et sa passion. Il en est convaincu une économie qui a du sens peut être non seulement rentable mais même positive!



Plus d'infos:https://www.laperche.bio/