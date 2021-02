L’économie Sociale et Solidaire est à l’honneur sur notre antenne. Jennifer Champion, créatrice de l’application FREEBULLE, propose de l’échange de temps de garde d’enfants entre parents…. Excellente idée pour tous les parents de notre territoire !



Elle participe au grand concours national de La Fabrique AVIVA….. concours qui récompense les entrepreneurs créatifs de l’ESS.



Ecoutez son parcours, son implication dans cette solidarité parentale et n’hésitez pas à vous rendre sur https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/5621/show?fbclid=IwAR1a9ASnZb1gUWDt4lOcW718gPuJxRPysrDc0EjhcMdW6llwjN_isfy1VvI afin de voter pour FREEBULLE, ce qui lui permettrait un plus large développement de son entreprise et donc plus de bénéficiaires !