Joël Vincent, dirigeant des Cycles JV & Fenioux

Dans le Sud-Vendée, à l'est de Luçon, on voit parfois des Coréens, des Américains, des Européens qui arrivent en voiture et repartent chez eux... Sur de drôles de vélos. La "faute" aux Cycles JV & Fenioux, un des deux fournisseurs de vélomobiles au monde. En route pour la visite !