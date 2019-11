Koboo: louez un vélo en libre-service grâce à une application mobile

Louer un vélo en deux clics grâce à une application mobile.C'est le principe de la start-up Clermontoise Koboo créée en 2016.Déjà présents à Chatel-Guyon, Riom et Vichy les vélos Koboo franchissent les frontières auvergnates et sont désormais implantés sur la côte Basque. On en parle ce matin avec Nicolas Roussel, directeur général de Koboo.