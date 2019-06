Depuis plus de 30 ans, l’AFPP de Touraine accompagne les entreprises, les salariés et les demandeurs d’emploi pour apporter des réponses innovantes, pertinentes et de qualité à leurs besoins de formation. Une très belle équipe qui saura vous accompagner vers un élargissement de vos compétences, une reconversion professionnelle, une remise à niveau de vos qualifications, etc…

Pour nous présenter l’AFPP de Touraine Marie-Hélène Guereau reçoit son Directeur Général: Alain Bouteneigre.