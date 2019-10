L’agence NESTENN à St Avertin

Le secteur de l’immobilier n’est pas dépourvu d’enseignes sur notre territoire ! En effet, ce métier a beaucoup évolué au fil des décennies notamment avec l’apparition de sites Internet connus de tous….. c’est aussi pour cette raison qu’il a évolué. Notre invité d’aujourd’hui, Bertrand Fontaine, est le gérant de l’agence NESTENN de St Avertin et il nous raconte son parcours professionnel et surtout la passion qu’il met, au quotidien, dans l’accompagnement de ses clients et la richesse de ces relations humaines.