L'Angélys, une aventure familiale

En 1996, Denis Lavaud, maître artisan glacier, a lancé L'Angélys à Fontcouverte. Ce chef d'entreprise humble et humain se confie sur son parcours et sur cette aventure familiale, avec ses hauts et ses bas. Aujourd'hui, son entreprise est florissante et se diversifie en ouvrant des boutiques. Un projet qu'il a à cœur de transmettre à ses deux filles, qui travaillent déjà depuis plusieurs années dans l'entreprise.