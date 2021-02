L’Association BOMA, les BOnnes MAtières

Dans le monde des déchets, le secteur du bâtiment pèse lourd. Les déchets de chantier, de démolition ou de construction, représentent environ 42 millions de tonnes par an soit 80 tonnes à la minute ! Ils incluent des déchets du second œuvre comme le plâtre, le bois, le verre, les lampes, les équipements électriques, le PVC, la moquette, etc. Mais que deviennent ces déchets ?