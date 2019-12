L'écoconstruction pour la débidonvillisation du Sud avec Locarbom

Locarbom est une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale qui veut réinventer le logement social. Nos propositions constructives s'inscrivent dans des programmes de "débidonvillisation", de restructuration de quartiers, d'éco quartiers, d'éco-village. Nous aidons les porteurs de projets dans l'identification de partenaires financiers publics ou privés pour le financement de ces programmes.

La synergie de notre équipe au service de l'écoconstruction

C'est ce qui fait notre identité. LOCARBOM, c'est le croisement des savoir-faire dans les domaines de l'énergie, la formation et réinsertion sociale, l'architecture. Une véritable synergie est née de ces compétences partagées ; elle est l’ADN de notre équipe au service de programmes d’Écoconstruction aux bénéfices des populations, selon leurs besoins et le degré d’urgence.​

C’est au service des populations dont le besoin en logement est urgent, que nous mettons à disposition notre expertise. De l’analyse du territoire à la mise en place de programmes pour la maîtrise des ressources et la formation des populations, nous participons à un changement de paradigme de la construction et de l’habitat pour les pays en développement.​





André a commencé sa carrière comme chercheur en Hydrologie au CEMAGREF de Lyon (France). Après les classes préparatoires au Lycée Thiers, il intègre l’École du génie de l’eau de Strasbourg qu’il poursuit par une thèse de Doctorat en mécanique des fluides.

Après 8 années dans la recherche, il a rejoint en 1992 le Groupe BURGEAP, ingénierie indépendante spécialiste de l’Environnement en France et à l’International. Il crée l’Agence de Lyon en 1991 et contribue au développement du Groupe qui possède aujourd’hui 15 agences en France dont une sur le territoire de Marseille Provence, et de nombreuses implantations à l’international.

Après avoir assumé différentes fonctions nationales au sein du Groupe, il devient associé, gérant majoritaire en 1998 et directeur général adjoint en charge de l’international. Il contribue aux opérations de croissance du Groupe, et ainsi à sa configuration comme ingénierie de haut niveau.

Depuis 2014 il a fondé et préside ResiliEnv (résilience environnementale) & LOCARBOM (écoconstruction et développement) depuis 2014.