C’est depuis Parigné l’évêque que l’entreprise Circé conçoit fabrique et commercialise des transformateurs et des alimentations électriques, et se positionne à l’international. Créateur d’un transformateur basse tension à haut rendement, Guillaume Barat, gérant de Circé nous explique pourquoi, il est aujourd’hui contraint d’entreprendre des démarches de " Lobbying " afin de faire bouger les normes.