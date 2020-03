L’entreprise, différemment

Nous nous intéressons aujourd’hui à des sociétés tout à fait originales par leur constitution et leur domaine d’activité puisqu’elles ont le statut et les contraintes de rentabilité de l’entreprise mais sans aucun salarié. Ce sont des citoyens, bénévoles qui investissent dans des projets en faveur de la transition énergétique dans un territoire donné en lien avec les collectivités locales. Nous accueillons aujourd’hui Philippe Girardin, le président de la Centrale villageoise de la vallée de la Weiss, une société qui installe des panneaux photovoltaïques sur des toits privés ou sur des édifices publiques et revend l’énergie produite à EDF.De quoi s’agit-il, quel est le modele économique?Des citoyens s’engagent dans la transition énergétique.