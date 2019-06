L’entreprise Grandvuinet-Cattenoz à Ney près de Champagno

Notamment avec un positionnement moyen haut de gamme 100 % MADE in JURA, la diverisfication de ses meubles pour toucher d'autres clientèles et la recherche de nouveaux marchés à l’export, notamment au Moyen Orient où l'économie est moins morose qu'en Europe.

Sans oublier une présence plus importante sur internet et les réseaux sociaux (Facebook) pour mettre en vitrine ses savoir-faire.

Rencontre avec Pierre Marchand, codirigeant de l’entreprise de meubles Grandvuinet-Cattenoz à Ney.

https://www.grandvuinet-cattenoz.com/