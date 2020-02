L'objet publicitaire - Olivier Tapin, Multidiffusion

L'entreprise Multidiffusion, reprise par Olivier Tapin en 2011, avait été fondée en 1991 par un dirigeant d'agence de voyage pour proposer pochettes de voyage et étiquettes de bagages.

D'abord sur un marché de niche pour les agences de voyages, elle s'est depuis diversifiée sur l'objet publicitaire, valorisant ainsi un savoir-faire et l'expérience d'une activité à l'époque peu courante.

Multidiffusion, basée à La Pallice, au pied du pont de l'Ile de Ré, a réalisé cette année, avec ses 12 salariés, 1.5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

C'est le tour-opérateur qui créé les voyage et l'agence qui les commercialise. L'étiquette est donc sur un marché par nature peu structuré, créé en France et en Espagne simultanément pour se rependre dans toute l'Europe… C'est un marché boosté entre autres, par la lutte contre le terrorisme et le besoin de traçabilité.

Aujourd'hui l'offre est très large de l'étiquette jetable, à celle en en cuir haut de gamme ou encore connectée…

Mais c'est surtout devenu un excellent vecteur de communication pour l'agence de voyage.

Ce savoir-faire, Multidiffusion l'a valorisé sur les sacs et objets publicitaires depuis quelques années

800 000 références aujourd'hui, sur lesquelles l'entreprise peut de communiquer avec ses clients, sa communauté.

D'un objet jetable, l'utilisateur a plébiscité progressivement le juste emploi et le réemploi de l'objet. Quelle chance de voir aujourd'hui le marché évoluer fortement vers une démarche écoresponsable.

Il s'agit désormais de répondre à ce mouvement de responsabilisation de la clientèle, laquelle demande par exemple des produits européens. Multidiffusion propose et encourage ses clients de choisir d'entrer dans ces démarches, via une image très positive de l’objet : tote bag réutilisable, gourdes, stylos…

Les défis de demain pour l'entreprise c'est l'exportation vers l'Allemagne, 1er marché du voyage et des tour-opérateurs. En leur proposant une capacité de production et de distribution en Europe reconnue et respectueuse des enjeux environnementaux.

Reste la question des technologies d'impression d'aujourd'hui qui permettent l'objet publicitaire. Vont-elles évoluer vers des propositions nouvelles de traçabilité ou encore s'inspirer de la réalité augmenté ou l'impression 3D pour communiquer autrement avec le client ?

Ecoutons Olivier Tapin, Dirigeant de Multidiffusion, nous parler des possibles futurs de l'objet publicitaire...