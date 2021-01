La brasserie Motte, plus qu'une affaire de famille

83% des entreprises en France sont des entreprises familiales. Certaines renaissent grâce aux nouvelles générations. C'est le cas de la brasserie Motte-Cordonnier bien connue à Armentières. Dans la lignée des 3 générations de précurseurs, 10 se sont succédées autour de cette passion pour la bière, savant assemblage et brassage d’eau, d’orge et de houblon.

Après des années d'interruption, les enfants et petits-enfants du dernier brasseur ont décidé de relancer la fabrication de la bière sur le site historique.

La passion de la bière, la fibre entrepreneuriale, l'exigence, la détermination. Qu'est ce qui peut animer aujourd'hui 2 générations familiales (de 15 à 60 ans) pour un tel défi.

Sans modération, nous en parlerons avec Frédéric Motte, une des chevilles ouvrières de ce projet brassicole et familial.