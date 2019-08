A la découverte du Réseau Entreprendre Normandie Ouest (1/5)

Entretien avec Pascal Jacques, directeur du Réseau Entreprendre Normandie Ouest qui nous présente le fonctionnement de l'Association locale créee en 2010 et dédiée à l'accompagnement d'entrepreneurs pour le développement de l'emploi en Normandie. Il nous présente les valeurs fondatrices de bienveillance, solidarité et réciprocité, le fonctionnement et l'organiation du Réseau Entreprendre sur la Calvados, l'Orne et la Manche.