La Foire de Tours revient du 2 au 11 Juillet

D’annulation en report, la Foire de Tours revient enfin du 2 au 11 Juillet et qui plus est pour sa 100ème édition ! En effet la toute première a eu lieu en 1921….. vous pourrez d’ailleurs retrouver une rétrospective des produits vendus par les exposants d’il y a un siècle ! Toute l’équipe de Tours Evènements vous a concocté une édition spéciale pour fêter ce bel anniversaire selon, bien sûr, les règles sanitaires actuelles mais qui ne vous empêcheront pas de profiter du village gastro, de très nombreux exposants et même de concerts gratuits ?? Ecoutez l’interview de Julien DUMAS pour en connaître tous les détails.