La garantie jeune est un dispositif de la mission locale. Véritable tremplin vers l'emploi et l'autonomie, ce dispositif réunit de nombreux acteurs, offrant aux jeunes un soutien complet. Comment fonctionne alors cette garantie ? Qui peut en bénéficier ? Nadège Graziani, conseillère à la Mission Locale, en compagnie de deux professionnels et d'une jeune nous en dit plus !