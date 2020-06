La Haute-Loire fin prête pour accueillir les touristes

Le tourisme en Haute-Loire, c’est 600 millions d’euros de retombées économiques annuelles et 2400 emplois. L’enjeu est donc social, un plan de soutien au secteur a été présenté par le Département. Il va donc compléter l’aide régionale avec « pas moins de 100 000 euros, soit plus du double des sommes investies en temps normal ».



« Un plan de relance volontaire, ambitieux, anticipé et réactif »

Comme partout, la crise sanitaire a eu un impact. C’est de manière collective qu’un plan de soutien a donc été décidé, notamment au niveau promotionnel, en attendant que les choses se mettent en place au niveau économique. Un projet qui se veut « volontaire, ambitieux, anticipé et réactif », souligne Marie-Agnès Petit, présidente de la Maison du Tourisme en Haute-Loire.



Accompagner les lieux touristiques

Il faut « inviter à consommer la Haute-Loire » déclare l’élue. La Maison du Tourisme souhaite relancer l’économie du secteur grâce à la solidarité altiligérienne. Les lieux de restauration, les professionnels du loisirs, les musées et les activités de pleine nature devraient bénéficier de cette vaste campagne de communication jusqu’en septembre.



Un mot d’ordre : la solidarité

En parallèle, les 4 départements auvergnats se mobilisent pour les soignants des Hôpitaux de Paris en leur consacrant des bons vacances. Ils seront distribués aux personnels en guise de remerciement après leur mobilisation pendant la crise du Covid-19. Avec cette opération baptisée « le repos des héros », le Département espère voir les Parisiens affluer en Auvergne.



Marie-Agnès Petit le souligne, « tout le monde est fin prêt pour accueillir cette clientèle ». Au total, 30.000 lits dans les différents lieux d’hébergements attendent les touristes. Le défi est immense et risque d’être plus difficile à relever avec le manque de festivals et d’animations.