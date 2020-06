La Région met 1 milliard d'euros sur la table pour parer la crise économique

"Il faut une mobilisation générale". Le ton rappelle celui du Président de la Répunlique qui décrétait l'état de guerre en début de confinement. Cette fois, c'est l'économie régionale qu'il va falloir sauver pour Laurent Wauquiez . Et avec un plan de relance chiffré à un milliard d'euros, c'est l'artillerie lourde qui est de sortie.

Alors que la crise qui va suivre la pandémie s'annonce déjà très sévère, l'objectif affiché par la Région est ambitieux : lever 3 à 4 milliards d'euros dans les deux ans et sécuriser voir même créer 50 à 100 000 emplois sur le territoire auvergne-rhonalpin.

Pour y parvenir il faudra toutes les énergies : celle du secteur privé, des entreprises, des fédérations professionnelles, des collectivités locales (communes, intercommunalités, métropoles, départements...). Et ce "au delà de nos étiquettes politiques", ajoute, solennel, le président de la Région.

Ce plan, la majorité régionale l'imagine en quatre phase : un vaste plan de relance par l'investissement, la préférence régionale économique, la relocalisation des emplois sur le territoire et un Green Deal écologique et numérique.

Des investissements massifs et immédiats

En lien avec les collectivités locales, et nottamment pour ne pas voir le secteur du bâtiment s'écrouler, la Région entend investir dès maintenant et surtout très massivement dans les infrastructures routières et ferroviaires, les équipements collectifs comme les stadse, les piscines ou encore les aménagements urbains. L'objectif c'est de ne pas repousser les gros projets de travaux déjà prévus à cause de la crise.

Pour les projets plus modestes, un budget de 120 millions d'euros sera alloué aux communes si elles s'engagent à entamer les travaux avant la fin de l'année. Ce "bonus relance" pourrait permettre aux municipalités de ne payer que 50% de la facture. L'enveloppe viendrait s'épaissir de 220 millions en partenariat avec les collectivités locales dès 2021.

Au total, la Région espère ainsi générer 500 millions d'euros de travaux grâce à ces aides.



PRIORITé AuX ENTREPRISES LOCALES

Vieux cheval de bataille du Président de Région, la préférence régionale sera la ligne conductrice des investissements régionaux. Pour pousser les Auvergne-Rhonalpins à consommer local, 80 millions d'euros vont être mis sur la table pour soutenir l'économie de proximité, les entreprises, les commerces, les artisans en mal de trésorie mais aussi pour soutenir l'investissement à hauteur de 10 millions d'euros. "Il ne faut pas uniquement subir, il faut aussi continuer à être à l'initiative", assure Laurent Wauquiez.

Cet été, il faudra aussi convaincre de consommer des vacances "locales" : Une campagne de communication et de soutien de 10 millions d'euros viendra s'ajouter pour la promotion de l'industrie touristique.

Cette préférence régionale chère au Président, sera aussi la condition des aides accordées aux collectivités : elles doivent s'engager à respecter la clause du "mieux-disant" dans les marchés publics afin d'éviter de tirer les prix vers le bas et d'engendrer des faillites en cascade.

​Enfin, la région voudrait créer une plateforme numérique de sous-traitants régionaux pour que les entreprises du territoire puissent en priorité collaborer entre elles plutôt qu'avec d'autres territoires ou celles de l'étranger.



RAMENER L'EMPLOI à LA MAISON

La crise sanitaire et le manque de matériel pour les hopitaux et le grand public a vu la remobilisation de certaines entreprises régionales. Les chaînes de production d'un lunettier se sont transformée en fabrique de lunettes de protection à Oyonax, alors que l'activité était externalisée en Asie depuis longtemps. Les jeans sur les ateliers de couture de Romans se sont changés en masques pour les soignants. Une production qui avait quasiment disparu des radars du territoire et plus largement du pays.

Pour Laurent Wauquiez, c'est sûr : il faut pouvoir péréniser ces productions qu'on pensait acquises à la Chine et ne plus en dépendre. Ces entreprises mobilisées pendant le confinement seront sécurisées et encouragées par la région.

Même chose dans le domaine sanitaire et pharmaceutique. 100 millions d'euros devraient permettre de soutenir le secteur pour "faire de la région, à long terme, la première fabriquante européenne de matériel de protection".

Sur le plus long terme, le projet c'est aussi de relocaliser des sièges sociaux de grandes entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. "On a vu à quel point le confinement à Paris pouvait être difficile. Et bien venez chez nous, au grand air, améliorez la qualité de vie de vos cadres". C'est l'argument sur lequel compte Laurent Wauquiez, en plus d'une campagne de promotion de 10 millions d'euros pour séduire les groupes et créer de l'emploi à proximité.

Egalement dans les cartons, le projet ambitieux (et couteux pour l'épargne régionale) de créer un fond régional d'investissement à destination des PME pour éviter les rachats étrangers en cas de difficultés liées à la crise.



Un green deal auvergne-rhonalpin

Télétravail, écologie, réflexion sur la qualité de vie, l'équilibre entre le professionnel et le privé... le confinement a aussi fait émerger plus intensemment certaines questions et certaines attentes chez les habitants. Qu'à cela ne tienne, là aussi la Région compte mettre un coup d'accélérateur sur la transition numérique dans l'industrie notamment, mais aussi et surtout la transition écologique, manne de nouveaux emplois d'avenir selon Laurent Wauquiez.

Il entend créer, sur le modèle européen, un Green Deal à l'échelle régionale pour que l'Auvergne-Rhône-Alpe deviennent "la première région verte de France et parmi les cinq premières d'Europe". En ligne de mire : les énergies vertes, les mobilités propres, l'économie circulaire et le réemploi des matières première mais aussi le recyclage et la gestion des déchets. Les fonds européens dont bénéficient la Région seront dédiés en priorité aux entreprises innovant dans ces domaines.

Enfin, un plan d'apprentissage de 550 millions d'euros devrait être mis sur pied, en lien avec Pôle Emploi et l'état pour maximiser les formations et les embauches dans les métiers en tension.

Un plan ambitieux donc et dont une bonne partie des effets ne pourra se quantifier que sur le long terme. La majorité régionale a promis de tenir régulièrement des points d'étape.