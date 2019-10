A la rencontre d'un restaurateur qui a fait le choix de la campagne

Grand Est Eco vous emmène aujourd’hui le long de la route départementale entre Metz et Boulay, plus précisément aux Etangs, au bistrot-restaurant allée des platanes en face du centre équestre. Nous allons à la rencontre de Giuseppe Micciche, gérant de « La Tavola » (ou ‘table’ en Italien) un restaurateur - à l’origine citadin - qui a fait le choix de la campagne. La Tavola est un restaurant qui a ouvert voilà un an et demi dans ce petit village lorrain de moins de 450 habitants. Installé dans une ancienne maison lorraine, à la décoration vintage (ou ‘retro’ en quelque sorte), la Tavola propose une cuisine italienne ainsi que française traditionnelle pour répondre aux goûts des clients locaux.