La SHEMA fête ses 30 ans

Fondée en 1989 à Hérouville, dans le Calvados, partenaire privilégié des collectivités et des entreprises. la SHEMA, société d'économie mixte est une entreprise spécialiste de l'aménagement, la construction et du développement économique.

Comptant aujourd'hui 46 collaborateurs, elle est portée à plus de 75% par les acteurs publics.

Spécialisée dans l'innovation urbaine, elle a développé un savoir-faire particulier dans différents métiers, accompagnant aussi bien les acteurs institutionnels dans leurs projets de développement que les entreprises dans leur croissance, associant l'efficience économique à la défense de l'intérêt général. Pour célébrer ses 30 ans, élus et partenaires ont eu à coeur de souligner l'excellence professionnelle de cette société hors du commun se déployant aujourd'hui sur l'ensemble du territoire normand. A cette occasion, RCF a rencontré le Président de la société et son fondateur, ainsi que l'un de ses partenaires majeurs : la Banque des Territoires. Ils nous partagent leur joie de co-construire des aménagements au service du bien-être des habitants, mais également de chaque collaborateur de la société