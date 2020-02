"La Source", un lieu de bien-être avec Dorothée Denize Wallaert

Un lieu de bien-être pour prendre soin de soi et de sa santé au naturel, c'est la vocation de "La Source", un espace de 200m2 ouvert il y a quinze mois à la Pallice à La Rochelle. Dorothée Denize-Wallaert, masseuse et gérante de La Source revient sur la génèse du lieu et les activités proposées.