La Vie est Belt avec Hubert Motte

Tous les jeudis à 19h10

Plongez au cœur de la vie économique des Hauts de France à travers le regard de dirigeants, décideurs et entrepreneurs. « Au cœur de l’Eco » interroge le monde de l’entreprise et les enjeux économiques de la région, en se laissant éclairer par la lumière de la pensée sociale chrétienne. Comment l’entreprise peut-elle être au service du bien commun et actrice de la transformation du monde ?