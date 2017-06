L'acteur Ã©conomique - 6 juin 2017 Ã  07:22

Du lundi au vendredi à 07h22 et 12h12

L’émission qui donne la parole, chaque jour, à des hommes et des femmes qui font vivre et dynamisent l’économie de notre département. Plus qu’une émission, c’est une respiration positive au cœur du catastrophisme économique ambiant. Animé par Erica Walter et Denis Charbonnier elle est devenue une incontournable de nos matinales.