Laure decouvelart

Accompagner, soutenir, mettre en réseau les entreprises pour inventer de nouvelles coopérations territoriales au service de l’intérêt général, c'est l'un des buts de la Fondation de France dans la région. Agir pour l'intérêt général quand on est une entreprise même petite, c'est possible et cela fonctionne. Les exemples sont nombreux comme la Fondation des lumières, créée par 10 entreprises du bassin minier qui réunit les acteurs des secteurs privés et parapublics de l’habitat social, de la santé, de la protection sociale, de l’hôtellerie et du bâtiment et qui sert un objectif : favoriser le bien-vivre ensemble sur l’ensemble du bassin minier.

De même en cette période de crise santitaire doublée d'une crise économique et psychologique, la démarche récente lancée par le Comité Grand Lille et 7 grandes fondations d’entreprises (dont la Fondation de France), Call & Care. Son objectif : en 6 mois, remettre 2021 jeunes décrocheurs sur le chemin de la réussite scolaire, universitaire ou de l’emploi. Face aux multiples défis auxquels la société est confrontée, les entreprises sont attendues, aux côtés de l’Etat et des collectivités, pour changer la donne en se regroupant. La philanthropie participative, en quelque sorte. Sur ce sujet, Laure Decouvelaere nous donnera des raisons d'y croire et de s'engager.