Laurence Tommasino du Geres

Le Geres mobilise 150 salariés dans 14 pays et en France pour des actions de terrains afin d’innover, d’inclure et de transformer nos modes de vie. De la cuisine aux feux de bois au Cambodge, avec la lutte contre la déforestation, à l’isolation des maisons en Afghanistan en passant par la promotion de la méthanisation en région Sud, le Geres est sur tous les fronts, avec une conviction synthétisée dans la Charte adoptée en 2019 : « Nous sommes convaincus que nous ne limiterons pas les changements climatiques sans une transition énergétique ambitieuse. Cette transition doit être socialement juste. Face à ce défi, la recherche d’équité impose une solidarité entre toutes et tous : c’est la Solidarité climatique, une cause que nous défendons depuis longtemps et qui doit être aujourd’hui portée sur tous les territoires. Tous les acteurs et toutes les actrices de la société doivent pouvoir se l’approprier. » Laurence TOMMASINO, Déléguée générale partage ses convictions au micro de Christian Apothéloz