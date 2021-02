Florent Moulinard et David Barlet sont deux jeunes entrepreneurs issus de l’Université de Limoges. Il y a quelques années avec une poignée de passionnés, ils ont fondé l’association « le Garage 2067 » Dans cette créascopie une nouvelle fois fois empreinte de simplicité dans le ton, ils nous livrent leur parcours, l’histoire et l’actu du « Garage ». Vous apprendrez à mieux connaitre cette asso qui par ses événements et ses « formations » contribue largement à la bonne réputation de Limoges en tant que ville créative.