Le grenoblois Wizbii au coeur du plan de relance pour l'emploi des jeunes

Au programme ce midi :

- Chronique Travail : Le management participatif

Laurent Magne explore pour nous cette semaine un nouveau mode de management : le management participatif. Exit les preneurs de décisions uniques et l'autorité pyramidale, place au collectif et à la collaboration dans les processus de décision et de résolution de problèmes.

- Témoignage : Wizbii, une start-up grenobloise au coeur du plan de relance pour l'emploi des jeunes

Rencontre avec Romain Gentil, co-fondateur de Wizbii, la start-up grenobloise choisi par le gouvernement pour développer la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr socle du plan de relance pour l'emploi des jeunes.

- Les candidatures pour les Innotrophées organisés par le club Ecobiz de la CCI de Grenoble sont ouvertes.