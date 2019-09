En cette période de rentrée, où chacun revient avec une liste de bonnes intentions mais aussi de projets après la période estivale, je vous emmène à la découverte d’une entreprise immobilière lorraine, qui gère, loue, vend des biens immobiliers, en l’occurrence le groupe Bénédic.

Une entreprise bien connue des Messins, qui assimilent d’emblée ce nom à son secteur d’activité l’immobilier.L’entreprise est désormais également installée à Nancy et au Luxembourg. Son siège est se trouve 1 rue de Sarre 57070 METZ. Plus de 80 collaborateurs y travaillent. Une entreprise que nous allons découvrir au travers du regard de Luc Thévenot

Pour en savoir plus sur l’entreprise, rendez-vous sur son site : benedicsa.com - Un numéro de téléphone : 03.87.50.22.22

Pour candidater : job@benedicsa.com