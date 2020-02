Le laboratoire Isatis - Louise IV - Fabienne Raynier

Le mardi à 19h12, toutes les quatre semaines

L’émission Réseau entreprendre, ce sont des portraits croisés de belles entreprises de Charente-Maritime qui œuvrent ensemble pour la création d’emplois sur leur territoire. En compagnie de Gaëlle de Christen, suivez l’aventure de jeunes entrepreneurs accompagnés par l’association de chefs d’entreprise bénévoles « Réseau Entreprendre Poitou‑Charentes ». Vous y apprendrez peut-être à quel point l’entreprise est surtout une histoire de personnes, de rencontres et de solidarité. Vous comprendrez pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, on est plus fort ensemble.