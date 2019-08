Le mag de l'éco - 27 août 2019 à 18:30

Pascal Wintz

53 ans, marié et papa de deux filles, il vient du monde de la communication.Il était responsable communication dans un grand groupe industriel d’Alsace du Nord puis a créé dirigé son agence de communication.Aujourd'hui, il a choisi de rejoindre le service (au) public. Il est aussi un chrétien engagé dans différents mouvements (Scouts et Guides de France, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)