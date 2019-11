Le mois de l'ESS, Economie Sociale et Solidaire

L’Economie Sociale et Solidaire au-delà de son sens et de ses valeurs porte un monde en pleine mutation. Transition Ecologique, innovation sociale, égalité Femmes-Hommes : les acteurs se mobilisent, travaillent, proposent des services et solutions concrètes propices à tout à chacun et, par la même, à leur territoire.

Le « Mois de l’ESS » c’est une chance donnée à chacun des acteurs et partenaires de l’ESS, de communiquer ensemble sur ce qui est leur réalité, leurs ambitions, leur contribution à ce qui fait et ce que fait l’ESS.