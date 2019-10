Le monde de la Pharmarcie en pleine mutation

Grand Est Eco vous invite aujourd’hui dans le secteur de la pharmacie à la rencontre d’Isabelle GIERDEN diplômée en pharmacie, qui exerce à Woippy non loin de Metz.

Le monde de la pharmacie - également un vaste secteur économique - est aujourd’hui en effet en pleine évolution, voire en ébullition. Au nombre de 22000 en 2000, les officines étaient au nombre de 21000 en 2017. Elles sont désormais concurrencées de plus en plus pour ce qui concerne la parapharmacie, par les ventes en ligne et en grandes surfaces. Plus de 1000 officines ont fermé leurs portes ces 10 dernières années, plus particulièrement les plus petites, et celles établies en zones rurales. Dans le même temps, la chronicité de certaines maladies liées à l’âge amène les pharmaciens à jouer un rôle accru dans la prévention et le suivi de traitements. La récente loi publiée le 26 juillet au JO, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé aborde également cette question.