Le monde de la Pharmarcie en pleine mutation

Désormais concurrencées de plus en plus pour ce qui concerne la parapharmacie, par les ventes en ligne et en grandes surfaces, ce sont prés de 1000 officines ont fermé leurs portes ces 10 dernières années, plus particulièrement les plus petites, et celles établies en zones rurales.

Michèle Larchez rencontre Isabelle GIERDEN, diplômée en pharmacie, qui exerce à Woippy en Moselle.