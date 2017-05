Le numérique, un secteur qui recrute en Auvergne-Rhône-Alpes

Le cluster numérique (Digital League) dévoile les résultats de l'Observatoire de la filière: le secteur numérique est en pleine croissance et peine même à recruter dans la région.

Entre 2011 et 2015 le secteur numérique a créé près de 6 000 emplois dans la nouvelle grande région, soit autant qu'en Ile-de-France. Le numérique se porte bien en Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier pour les éditeurs de logiciels, les concepteurs de jeu vidéo ou encore les services, des secteurs dont la croissance est chiffrée à 16.6% entre 2011 et 2015.

Pour Digital League (voir encadré) qui dévoile ce mercredi 3 mai 2017 les résulats de la 2e édition de l'observatoire de la filière, "le numérique surclasse les secteurs industriels phares de la région", et permet "de compenser la disparition de 6 000 emplois" dans d'autres filières telles que la chimie, la métallurgie-travail des métaux ou la fabrication de machines agroalimentaires).



Un secteur qui peine à recruter

Reste qu'il faut faire mieux. Alors que les entreprises du numérique prévoient une croissance importante, Digital League observe "une pénurie de talents". En clair, le secteur du numérique peine à recruter. Catherine Boquet, co-présidente de Digital League:



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

D'après le cluster "60% des entreprises interrogées ont des difficultés à recruter des bons profils. Il faut donc rendre la filière plus attractive. Juliette Jarry, vice-présidente de la région, déléguée aux usages du numérique:



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Digital League?

Depuis mars 2017, le Clust’R Numérique et Numélink ont fusionné pour donner naissance au 1er cluster (groupe d'entreprises) français du secteur numérique. Il rassemble de façon fédérale les métropoles de la région AURA. Digital League compte 510 membres (entreprises, écoles, laboratoires) et représente près de 26 000 emplois. Il rayonne sur 6 territoires: Lyon, St Etienne-Roanne, Grenoble, Clermont-Ferrand, Valence-Romans et Annecy-Chambéry.

[REPORTAGE] En avril 2017 la région annonçait l'ouverture d'un campus numérique.